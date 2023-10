Atendimento da Carris será retomado integralmente nesta terça-feira

Nesta terça-feira (3), o atendimento do transporte coletivo das 21 linhas operadas pela Carris volta a ser feito integralmente. O fim da paralisação da categoria foi confirmado pelo Sindicato dos Rodoviários durante audiência de mediação ocorrida no final da tarde no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), entre Prefeitura de Porto Alegre, Carris e Sindicato dos Rodoviários. As informações são da administração municipal.Nesta segunda-feira (2), os usuários do transporte coletivo que utilizam as linhas da Carris tiveram um atendimento inferior a 60% pela manhã e com percentual maior à tarde quando empresas privadas assumiram algumas linhas da companhia. Doze das 21 linhas da Carris atenderam a população: T4, T6, T11, T12, T1, T5, T7, T8, que operaram desde o turno da manhã, e C2, T2, 343, T3 no turno da tarde com o apoio das empresas privadas.