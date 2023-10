Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

• Finanças climáticas podem mitigar desastres naturais, afirma fundadora da EmpoderaClima. "A cada dólar que se gasta na prevenção de desastres, se economizam sete dólares na recuperação e reconstrução", afirma Renata Koch Alvarenga.

• Torcida do Inter esgota os ingressos para o duelo com Fluminense pela Libertadores. A expectativa é de quebra no recorde de público no novo Beira-Rio.