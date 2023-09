Cheias deixam 243 pessoas desabrigadas em Eldorado Sul

As cheias que atingiram Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, provocarando alagamentos e estragos em diversas ruas, deixaram 243 pessoas desabrigadas e 1.600 moradores desalojados na cidade. As equipes da prefeitura retiraram as famílias das áreas alagadas e levaram para dois locais: 142 pessoas estão no ginásio Eliseu Quinhones e 93 estão no ginásio Loteamento. A chuva dos últimos dias afetou um total de 5.500 pessoas na cidade.

Segundo a Defesa Civil de Eldorado Sul, todas as escolas do município estão fechadas em função da instabilidade. A unidade de saúde no bairro Picada não está atendendo ao público. Os bairros Cidade Verde, Picada, Vila da Paz e Sans Souci foram os mais atingidos pelas enchentes. Os moradores da cidade receberam materiais como pallets, tijolos, lonas e cestas básicas. Um levantamento da prefeitura de Eldorado Sul aponta que as ruas mais atingidas pelas cheias do rio Jacuí foram a Sete de Setembro, Z, 12 de Outubro, São Lázaro, Getúlio Vargas, Dique, Aldorindo, São Miguel e Dona Antônio das Silva Pinheiro.

Moradora da rua Sílvio Torres, no bairro Sans Souci, a jornalista Iza França, disse que nunca tinha visto nada parecido com o que aconteceu na cidade. "Foi muita chuva. Ficamos ilhados e durante a cheia do rio Jacuí a única maneira de sair de casa era de barco", destaca. Residente há um ano e meio na cidade, a jornalista afirmou que a sexta-feira foi de limpeza na casa da família.

Na quinta-feira (28), o governador Eduardo Leite visitou Eldorado do Sul e prestou apoio aos moradores atingidos pelas cheias. O chefe do Executivo caminhou pelo bairro Cidade Verde e esteve também no Centro Esportivo Luís Antônio Fontoura dos Santos - um dois locais que está servindo para abrigar as famílias atingidas pela instabilidade. Ele estava acompanhado do prefeito em exercício, Ricardo Alves e pelo coordenador da Defesa Civil, João Ferreira. A comitiva verificou os alagamentos e estragos deixados pelas chuvas e pela cheia do rio Jacuí, que invadiu diversas ruas da cidade.