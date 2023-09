Paralisação nacional de motoboys chega a Porto Alegre

Já ocorrem em Porto Alegre, em frente ao Shopping Praia de Belas, manifestações de motoboys. Os profissionais integram uma greve nacional que pede por mais diálogo com as empresas de aplicativos.

O presidente do Sindimoto do Rio Grande do Sul, Valter Ferreira, explica os motivos. “O governo federal instituiu um grupo de trabalho que resultou em reuniões por 120 dias, onde a gente buscou, junto às empresas de aplicativos, um melhoramento nos pagamentos, valorização do trabalhador, segurança. Infelizmente, eles não cederam nada, vão continuar do jeito que está”, explica Ferreira.

A mobilização pelo Brasil, portanto, busca chamar atenção para os problemas enfrentados pela categoria. “Queremos que haja segurança para o trabalhador, que eles tenham direitos, INSS, que tenham seguro. Hoje, se alguém se acidentar, não tem segurança nenhuma”, expõe, acrescentando, também, que, se a pessoa vem óbito, a família fica sem proteção.

Os profissionais querem, inclusive, que a carga horária de trabalho fique dentro dos parâmetros previstos na Constituição. “Hoje, o trabalhador trabalha 15h, 16h, e isso acaba provocando acidentes devido ao cansaço”, interpreta.

A estimativa é que haja 45 mil motoboys em Porto Alegre. “Estamos preocupados em conscientizar o trabalhador. Por menor que seja a participação, que saiba a importância dele reivindicar os seus direitos.”

Os protestos, que começaram nesta sexta-feira (29), devem seguir até domingo, 1 de outubro.