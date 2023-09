Barra do Ribeiro decreta estado de emergência após registro de uma morte pelas chuvas

Nesta quarta-feira (27), o prefeito de Barra do Ribeiro, Jair Machado, decretou estado de emergência. A cidade foi uma das atingidas pelas fortes chuvas dos últimos dias, causando a morte de uma mulher na terça-feira (26).

De acordo com a assessoria de imprensa do município, a vítima foi identificada como Elizabete Terezinha Nunes, 60 anos. O carro em que ela estava com o marido e dois netos foi arrastado por uma enxurrada próximo à Guaíba. O homem conseguiu sair e tirar as duas crianças, mas o veículo foi levado pela correnteza antes de ele conseguir retirar a esposa. O corpo de Elizabete foi localizado capotado em uma área alagada distante do local do acidente.