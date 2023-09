Trapiche turístico de Tapes é levado pela chuva

A chuva forte da madrugada de terça-feira (26) voltou a causar estragos e transtornos em diversas cidades do Rio Grande do Sul e também em Porto Alegre. Em Tapes, na região Sul do Estado, a precipitação dos últimos dias fez com que a lagoa ficasse cheia, o que acabou por levar o Trapiche - um cartão postal da cidade.

A prefeitura trabalha na remoção das famílias que vivem na Vila dos Pescadores após terem casas destruídas pelas chuvas. No local, segundo levantamento da prefeitura de Tapes, mais de 30 famílias tiveram que deixar suas casas em razão da enchente. A prefeitura de Tapes, por meio da Defesa Civil, segue com os trabalhos de socorro e apoio às famílias atingidas pelas fortes chuvas que atingem o município.

Na área urbana de Tapes, a ajuda se concentra nas famílias desalojadas em função da elevação do nível da Lagoa dos Patos. Já na zona rural as ações se estendem na distribuição de lonas às famílias que tiveram suas casas danificadas pelo granizo registrado no último final de semana. A Defesa Civil municipal de Tapes realizou a entrega de lonas na localidade de Capivaras.

Em diversas rodovias do Rio Grande do Sul, o acúmulo de água nas vias prejudicou a circulação de veículos. Em Porto Alegre, na BR 290, no acesso do km 95 (sentido Litoral Norte/Capital) para a avenida João Moreira Maciel e o acesso à ponte do vão móvel estão bloqueados. Com isso, quem vai para o interior (Eldorado do Sul) vindo do litoral ou da BR 448 deverá utilizar somente a nova ponte.

A instabilidade forte que atinge o Estado causou diversos bloqueios em rodovias federais. Em Estrela, a BR 386, no km 350, foi constatado defeito na via. A interdição parcial ocorreu no sentido Lajeado-Montenegro com uma faixa interditada e uma livre - local de pista dupla. Em São Marcos, a BR 116, km 96, bloqueio total em ambos os sentidos. Em Nova Petrópolis, no km 181, com bloqueio parcial com semáforo controlando o trânsito com pare e siga.

Ainda na cidade de Tapes, na BR 116, km 370,4, chuva forte resultou na interdição parcial com uma faixa interditada e outra livre, local de pista dupla. Em São Sepé, na BR 290, km 353, instabilidade forte que resultou na interdição para todos os veículos pesados, (caminhões todos modelos e pesos e ônibus) liberado apenas para veículos leves na Ponte do Bossoroca. Em Caçapava do Sul, na BR 290, km 311.8, em razão da chuva foi feita a interdição parcial - pista simples com pare e siga.

Em Cachoeira do Sul, na BR 153, km 412, obras na rodovia resultou na interdição parcial para veículos acima de 18 toneladas no sentido Novos Cabrais/ Caçapava do Sul) na ponte do Fandango sobre o Rio Jacuí. No km 410, sentido a Caçapava do Sul, interdição parcial com o sistema pare e siga.

Na cidade de Hulha Negra, na BR 293, Km 151, a 1 Km do Rio Jaguarão aconteceu a interdição total por problemas no pavimento. A obstrução é necessária para a realização de obras e escavação da pista pelo DNIT, em razão do pavimento ter cedido. Não há previsão de liberação do trânsito no local para os próximos dias. Neste caso, a opção para quem se desloca de Pelotas para Bagé e Santana do Livramento, a orientação é utilizar a BR 392, por Canguçu/Santana da Boa Vista, acessando a BR 153 em Caçapava do Sul. Já quem se desloca de Bagé sentido Pelotas, deve-se acessar a BR 153 em Bagé e seguir até Caçapava do Sul para acessar a BR 392 sentido Pelotas.