Cristo Protetor de Encantado reabre para visitação com campanha solidária após enchentes no Vale do Taquari

O Cristo Protetor de Encantado está pronto para receber visitantes novamente após um período de fechamento dedicado ao auxílio das vítimas das recentes enchentes que devastaram a região do Vale do Taquari. O monumento reabrirá suas portas para visitação neste final de semana, 23 e 24 de setembro, das 09h às 17h. Nestas datas, para ter acesso ao monumento, o visitante deverá realizar uma doação, de qualquer valor, via PIX pela chave [email protected] . Vale ressaltar que, durante o "acesso solidário", todo o montante também arrecadado na bilheteria do complexo será destinado às ações de auxílio e recuperação das vítimas das enchentes no Vale do Taquari.