'Buenas, tchê': Jogo Gaucho and the Grassland lança demo gratuita no mês Farroupilha

Uma aventura épica cercada de mistérios e ambientada nos pampas do Rio Grande do Sul. Esse é o cenário do jogo Gaucho and the Grassland (Gaúcho e o Campo, em tradução livre), desenvolvido pelo estúdio Epopeia Games e que acaba de lançar uma demo gratuita na plataforma de distribuição de jogos digitais para computadores Steam em comemoração ao mês Farroupilha.

O jogo é um mergulho na cultura gaúcha, com lendas locais como o Negrinho do Pastoreio, o Boitatá e o Pajé. A dublagem traz o sotaque gauchesco e expressões como "buenas, tchê", "zero bala", "esse é o meu Rio Grande, tchê", "mas é bom esse chima, tchê", "buenas e me espalho" e "mas que cagaço".

Do gênero Farm Simulator (Simulador de Fazenda), o enredo traz um protagonista gaúcho que está cansado da vida na cidade e retorna para o pago onde nasceu. O principal objetivo do jogador é superar desafios e enfrentar os inimigos enquanto cuida do gado e protege suas terras, com a companhia de seus fiéis amigos Cusco (o cachorro) e Pingo (o cavalo). Ao longo do jogo, o gaúcho pode montar a cavalo, aprender a laçar e domar animais, além de precisar lidar com eventos climáticos dinâmicos.

Jogo traz lendas da cultura gaúcha para o enredo. Foto: Epopeia Games/Divulgação/JC

"Vimos que a galera estava querendo muito jogar e pensamos 'vamos construir essa demo e disponibilizar para todos os gaúchos e gaúchas e para o mundo'. Como sabemos que é o mês Farroupilha, então por que não jogar um game enquanto come um churrasco? Poderia ser, ao invés de um GreNal ou coisa do tipo, poderia ter algo de game voltado para celebrar junto esse mês", comenta Ivan Sendin, CEO da Epopeia Games.

A previsão é de que o jogo seja lançado oficialmente no primeiro semestre de 2024. Mas, enquanto isso, o público pode aproveitar a amostra grátis disponível na Steam e adicionar o jogo na sua wishlist (lista de desejos) na plataforma. "Isso faz com que fortaleça a repercussão internacional. Um dos algoritmos da Steam é analisar a lista de desejos então quanto mais gente do Brasil estiver divulgando só fazendo essa ação como se fosse um like no YouTube, já vai impulsionar o jogo para o mundo e fazer com que a loja possa aumentar o destaque", explica Sendin.

Seleção em eventos internacionais

A demo também foi lançada para marcar o sucesso do game em três eventos relevantes na indústria de jogos: Latin American Games Showcase (LAGS), Game Devs of Colors e Brasil Game Show (BGS). O CEO da Epopeia explica que há duas formas dos jogos chegarem a festivais, uma é por inscrição e outra é por convite.

No LAGS, a desenvolvedora gaúcha pretende levar a cultura estadual a ambientes familiares, já que possui semelhanças marcantes com a cultura do Uruguai e Argentina. A expectativa da Epopeia é de que a participação aumente o interesse e adições de wishlists do jogo. Serão apresentados 66 jogos de 14 países distintos esse ano.

"No Game Game Devs of Colors fomos selecionados e vamos ficar em destaque no PC, é um grupo seleto de empresas que vão participar. Ao mesmo tempo, vamos ter um plus que é uma entrevista que eles fizeram com a gente e que vai ficar rodando na loja por alguns dias", conta Sendin.

Já na BGS, que será realizada de 11 a q5 de outubro em São Paulo, os visitantes poderão vivenciar em primeira mão a recente demonstração do jogo em dois estandes distintos. Uma delas estará localizada no estande da Nuuvem, enquanto a outra estará no estande da Xsolla, ambos na Arena Indie do evento.