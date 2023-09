Seis trechos de rodovias gaúchas foram bloqueadas pelas chuvas

O Comando Rodoviário da Brigada Militar divulgou os trechos das estradas do Rio Grande do Sul que estão totalmente ou parcialmente bloqueadas, como consequência das precipitações de alto volume das últimas semanas. De acordo com a Prefeitura de Porto Alegre, há seis localidades que estão com tráfego impossibilitado.

Bloqueios totais de rodovias

ERS-431

A ponte sobre o rio Taquari, em Bento Gonçalves, no limite com São Valentim do Sul, cedeu e a pista está alagada. Por isso, há bloqueio total do tráfego entre o km 10 e o km 23.



ERS-448

Entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, após transbordamento do rio das Antas, a ponte que fica no km 37 da rodovia cedeu. Por esse motivo, há bloqueio total do tráfego no trecho. O deslocamento entre os dois municípios pode ser feito pela ERS-122, entrando em Antônio Prado e utilizando, em seguida, a ERS-437.



ERS-130

Bloqueio total em Cruzeiro do Sul (km 40). Rodovia bloqueada devido à queda de cabeceira da ponte.

Bloqueio total no km 37, em Venâncio Aires.



VRS-851

Em Serafina Corrêa (km 9), há bloqueio total na ponte do rio Carreiro. A ponte que se encontrava submersa está danificada.



Bloqueios parciais de rodovias

ERS-431

No km 26, em São Valentim do Sul, houve deslizamento de parte da pista. O fluxo está em meia pista.