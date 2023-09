Trensurb dá início a testes com pagamento por Pix nas bilheterias

Nesta segunda-feira (18), a Trensurb deu início aos testes com pagamento de passagens do metrô por meio de Pix. Inicialmente, apenas duas bilheterias da Estação Mercado, em Porto Alegre, contam com a funcionalidade. Por meio dela, é possível comprar passagens unitárias e também créditos para os cartões SIM Passagem Antecipada e SIM Múltiplo sem qualquer taxa adicional.

O pagamento é feito pelo usuário a partir da leitura de um QR code impresso na hora. Por isso, a Trensurb orienta que o usuário chegue à bilheteria com o aplicativo do seu banco já aberto, buscando agilizar o atendimento.



“Desde que assumi a presidência da Trensurb, percebi que os usuários necessitavam de outras formas de pagamento além do dinheiro físico. Por isso, estamos entusiasmados em lançar nosso projeto-piloto”, afirma o diretor-presidente da Trensurb, Fernando Marroni.