Famílias acolhidas em abrigo na Ilha da Pintada voltam para casa

De acordo com informações da prefeitura de Porto Alegre, as 23 pessoas que permaneciam acolhidas no abrigo provisório organizado pela Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) na Ilha da Pintada até a noite deste sábado (16) conseguiram voltar para casa graças ao recuo do Guaíba. A régua automática instalada no Cais Mauá mostra que o volume do lago oscila entre 2,5 e 2,51 metros.