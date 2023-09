Em virtude das chuvas, mais de 1,2 mil pessoas seguem desabrigadas no RS

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou, no fim da tarde deste sábado (16), novo boletim referente à situação das cidades atingidas pelas enchentes ocorridas na última semana que afetaram, principalmente, cidades do Vale do Taquari. O número de óbitos segue em 48. Nove pessoas seguem desaparecidas, sendo uma em Arroio do Meio, uma em Encantado, duas em Lajeado, quatro em Muçum e uma em Roca Sales.

Ainda de acordo com o boletem, 1.219 pessoas seguem desabrigadas. O número de desalojados é de 20.978.

Óbitos: 48



Bom Retiro do Sul: 1

Colinas: 2

Cruzeiro do Sul: 5

Encantado: 1

Estrela: 2

Ibiraiaras: 2

Imigrante: 1

Lajeado: 3

Mato Castelhano: 1

Muçum: 16

Passo Fundo: 1

Roca Sales: 12

Santa Tereza: 1



Desaparecidos: 9



Arroio do Meio: 1

Encantado: 1

Lajeado: 2

Muçum: 4

Roca Sales: 1

Pessoas resgatadas: 3.130



Municípios afetados: 104



Desabrigados registrados: 4.904



Desabrigados no momento: 1.219



Desalojados: 20.978



Afetados: 359.641



Feridos: 943