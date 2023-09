Unimed reúne palestrantes em fórum sobre liberdade de pensamento e expressão

Nesta sexta-feira (15), ocorreu a 11ª edição do 11º Fórum Instituto Unimed/RS, evento bienal promovido pela Unimed gaúcha. Esta edição reuniu profissionais para debater dentro da ótica do tema O livre pensar.

Durante a manhã, o presidente da Unimed Federação/RS, o médico Nilson Luiz May, abriu o evento com uma fala de incentivo para que o público mergulhasse nas temáticas do evento. Ele ressaltou a importância da liberdade de expressar e de conversar sobre os assuntos pertinentes à sociedade.

Após, o professor gaúcho Leandro Karnal trouxe suas experiências filosóficas para convidar o público a refletir sobre a vida humana em diversos âmbitos, na palestra O que é ser livre?. Ele comenta sobre a complexidade e o instinto de sobrevivência do ser humano. “Eu sou livre porque consigo fazer o que não quero, e isso é ser adulto”, disse Karnal. O professor explicou que as crianças vivem baseada em instintos, e com o tempo que passa, as pessoas se moldam pela sociedade.

“Empatia é mais importante do que discurso racional”, enfatiza. O filósofo exemplifica com a relação médico-paciente, pois nem sempre o paciente entende as instruções. Karnal defende que os profissionais deveriam primeiro pensar filosoficamente e depois com rigor médico. Ele ressalta que as pessoas pensam de maneiras diferentes e é preciso entender o conceito de liberdade do outro, para manter um diálogo, mas nunca tolerar a intolerância. “Falar de um mundo livre é sempre um exercício”, finaliza Karnal.

O painel Sustentabilidade, inovação e livre pensar reuniu o estrategista de marca Arthur Bender; a jornalista Daniela Diniz; o CEO do Rock in Rio Luis Justo e o pesquisador Alexandre Pellaes. Os convidados apresentaram suas visões de mundo relacionadas a trabalho e também perspectivas para o futuro.

O publicitário Arthur Bender acredita na importância da coletividade, e defendeu que as pessoas devem gostar do que fazem, e não viver apenas para chegar no final de semana. Nas organizações, afirma que coerência nos discursos é o mais importante para a credibilidade e boas perspectivas. “É sobre se sentir vivo e deixar a nossa marca no mundo, que é a coisa mais próxima da imortalidade”, conclui Bender.

Já a jornalista Daniela Diniz trouxe dados para mostrar como as relações nas empresas mudaram, principalmente após os anos de pandemia de covid-19. Ela reflete sobre os fenômenos de demissões em massa, má gestão e a demissão silenciosa - fazer o mínimo necessário. “Precisamos pensar em por qual motivo vamos trabalhar todos os dias”, convida Daniela.

Luis Justo, CEO do Rock In Rio, defende pensar nas possibilidades através de ideias e a vontade de fazer acontecer. Para ele, o importante nas empresas é juntar pessoas a partir de um propósito. “A cultura [de um local] é feita a partir de exemplos”, afirma Justo.

Para o pesquisador Alexandre Pellaes, que estuda a cultura do trabalho, “o livre pensar é o livre agir”. Ele acredita que as pessoas devem ser mais do que seus cargos, e precisam se guiar pela disciplina baseada na ética. Para melhorar os ambientes de trabalho, ele defende que a diversidade buscada não seja baseada em características sociais e sim na diversidade de pensamento.

O segundo painel, Sociedade, economia e pensamento liberal, reuniu o comentarista da Jovem Pan, Luis Nogueira; o professor Fernando Schuler; o investidor Allan Costa e o especialista em política internacional Demétrio Magnoli. Os homens falaram sobre suas visões de mundo, principalmente políticas e econômicas.

Luis Nogueira comentou que as pessoas o procuram demonstrando preocupação com a situação socioeconômica brasileira e afirmou que a população pagará mais impostos, devido a vitória de Lula na última eleição. Contudo, “o Brasil continuará crescendo e atraindo investimentos”. Já Allan Costa escolheu enfatizar o tema da ESG - governança ambiental, social e corporativa. Ele defende que é preciso desmistificar o tema para poder implantar nas organizações e que toda empresa precisa se preocupar com esses fatores.

Costa ainda afirma que “a essência do capitalismo é extremamente sábia” e defende que as empresas não devem ter diversidade como uma prioridade. Ele mostrou em sua apresentação, marcas que trataram sobre temas como preconceito de gênero em suas propagandas e enfrentaram críticas. Já Demétrio contextualizou para o público, alguns fatores e acontecimentos na política internacional.

O fórum ainda conta com uma apresentação da OSPA e uma intervenção artística do ator Henri Pagnoncelli.