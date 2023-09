Congresso de Procuradores Municipais será realizado no mês de novembro em Porto Alegre

Porto Alegre será sede do XVIII Congresso Brasileiro de Procuradoras e Procuradores Municipais. O evento é realizado pela Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre (APMPA) e pela Associação Nacional dos Procuradores Municipais (ANPM) e acontece de 5 e 8 de novembro.

A abertura oficial, no dia 5, será realizada na Catedral Metropolitana de Porto Alegre. Já as palestras, nos dias 6 a 8 acontecem no Farol Santander.

A presidente da ANPM, Lilian Azevedo, primeira mulher negra a assumir a presidência da entidade, disse que são esperados 800 procuradores de todo o País. Baiana, ela estava acompanhada do presidente da Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre (APMPA), Armando Domingues.

O Congresso da ANPM, segundo Lilian Azevedo, vai debater temas como a reforma tributária, a administrativa, os meios consensuais de resolução de conflitos, a defesa da democracia, os debates de gênero e raça, a evolução do Direito e a Inteligência Artificial.

A presidente que está há uma semana em Porto Alegre se reuniu também com a presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, e com o prefeito da Capital, Sebastião Melo, momentos em que tratou assuntos como a reforma tributária e os seus impactos na gestão dos municípios. Ela também cumpriu agenda no Acampamento Farroupilha no Parque da Harmonia.

A ANPM representa cerca de 3,5 mil procuradores municipais de todo o País. Neste ano, a associação completa 25 anos e para comemorar a data o congresso será realizado em Porto Alegre onde a entidade foi criada.

Além de Lilian Azevedo, que é procuradora municipal de Salvador, a composição da diretoria eleita em fevereiro conta também com a procuradora de São Luís, Anne Karole Fontenelle, na vice-presidência. Lilian Azevedo é a terceira mulher a representar a associação. Antes dela, Cristiane da Costa Nery (Porto Alegre) e Geórgia Campello (Salvador) comandaram a instituição.

Lilian Azevedo e Armando Domingos estiveram no Jornal do Comércio nesta sexta-feira (15), quando foram recebidos pelo diretor de Operações do JC, Giovanni Jarros Tumelero.