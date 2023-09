11º Fórum Instituto Unimed/RS acontece nesta sexta-feira no teatro do Bourbon Country

O 11º Fórum Instituto Unimed/RS ocorre nesta sexta-feira, como tema O Livre Pensar e todos seus diálogos e reflexões. Esta é a primeira edição do evento depois de período sem acontecer por conta da pandemia.

Durante a cerimônia de abertura, o presidente da Unimed Federação/RS, Nilson Luiz May, incentivou a plateia a mergulhar no tema e instigar os palestrantes a responderem questões pertinentes. "Não estou aqui para assistir uma palestra, estou aqui para provocar vocês a realmente questionarem os palestrantes que vem aí, sobre cada parte do livre pensamento”, disse.

O fórum costuma basear-se em temas que levantam debates e que estão sendo muito pautados entre a sociedade. Nilson acredita que o assunto é muito atual e que as mais diversas opiniões sobre o mesmo tendem a engrandecer a conversa. "As motivações são de trazer uma voz contrária a censura, levantando o importante papel da liberdade de expressão", expressou o médico.

O pensador Leandro Karnal levantou o debate sobre as diferenças entre gerações e como a tecnologia tem parte em tudo isso. "A nova geração tem mais liberdade do que as antigas, mas liberdade não significa necessariamente felicidade. Parafraseando Zygmunt Bauman, somos gerações de fotos bonitas e pessoas tristes”, afirmou o professor natural da cidade de São Leopoldo. Karnal ainda trouxe alguns aspectos da sua vida pessoal para trazer mais clareza a sua fala. “Hoje tenho 60 anos e nunca fui tão pouco livre. Minha vida tem muitos congestionastes externos."

Palestrante do evento na parte da tarde, o empresário e cofundador da AAA inovação Alan Costa, vê o fórum como uma oportunidade única e necessária para os dias atuais. "Estamos vivendo tempos sombrios. A liberdade de expressão está constantemente sendo colocada em cheque. O pior é quem está fazendo isso são pessoas e instituições que deveriam proteger essa liberdade de pensamento", relatou durante entrevista.