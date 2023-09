Farmácias Associadas oferece atendimento psicológico gratuito às vítimas das enchentes Rio Grande do Sul

Tragédias como as vivenciadas pelos atingidos pelas enchentes que assolou o Rio Grande do Sul nos últimos dias podem causar sérios danos à saúde mental das pessoas. Ciente disso, a Farmácias Associadas oferece acolhimento, escuta e orientação gratuita, em caráter emergencial, por meio de um canal para atendimento psicológico no WhatsApp.

“O serviço é realizado por psicólogos profissionais, direcionado a quem está sofrendo pela perda de familiares e amigos, de seus bens materiais e aos que estão se sentindo deprimidos, enlutados, amedrontados e desesperados depois da catástrofe”, destaca Ben Hur Jesus de Oliveira, presidente da Rede de Farmácias Associadas.



As sessões ocorrem diretamente no WhatsApp (51) 98960-0316 e têm duração de 30 minutos, podendo se estender, dependendo do caso.