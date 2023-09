Desfile Farroupilha não será realizado em Porto Alegre neste 20 de setembro

Nesta quarta-feira (13), o governador Eduardo Leite (PSDB) publicou em seu Instagram um comunicado do Movimento Tradicionalista Gaúcho. A nota informa que o tradicional desfile de 20 de setembro foi cancelado em Porto Alegre, devido as catástrofes climáticas ocorridas no Rio Grande do Sul desde o início do mês. Cavalgadas regionais serão realizadas, com foco no recolhimento de doações.

A proposta, construída em conjunto com a Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas, é que sejam realizadas Cavalgadas Solidárias descentralizadas. Serão arrecadados materiais para atender às demandas dos municípios atingidos, como itens de higiene e limpeza, roupas íntimas e roupas de cama.

"A sugestão de transformar os desfiles tradicionais em cavalgadas solidárias já vinha sendo tratada com as coordenadorias regionais e com a Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas. Os CTGs por todo Estado já estão mobilizados para ajudar. A hora é de união e solidariedade”, afirmou a presidente do MTG, Ilva Goulart, que assina o documento juntamente com o coordenador da 1ª RT, Luiz Henrique Lamaison.

A 1ª Região Tradicionalista será responsável pela organização das cavalgadas em Porto Alegre, que devem ser realizadas em diversos bairros da capital e nos outros dez municípios que compõem a 1ª Região. Além disso, juntamente com cada coordenadoria regional, vai orientar as iniciativas dos outros municípios do Estado.

Programações em andamento



A comissão e o MTG recomendam que todos os municípios gaúchos adotem a iniciativa das cavalgadas. Ainda assim, as entidades que já têm programações em andamento, com destinação de recursos, poderão mantê-las.

"Há projetos em execução, com valores investidos, que não precisam ser interrompidos. Mas é importante reafirmar que o Estado está voltado ao atendimento da calamidade, com todos as secretarias e órgãos envolvidos em uma grande força-tarefa”, explicou a presidente da comissão e secretária adjunta da Cultura, Gabriella Meindrad.

“Em momentos difíceis como o que estamos enfrentando no Rio Grande do Sul, em consequência dos eventos climáticos, a história, os valores e as tradições que compartilhamos como povo nos aproximam e ajudam a fortalecer ainda mais os laços de solidariedade e de cooperação que cultivamos. Por isso, conclamamos o povo gaúcho, de todas as regiões, a realizar e participar de cavalgadas solidárias", acrescentou.

LEIA MAIS: Enchentes apresentam riscos biológicos para a população atingida

Distribuição da Chama Crioula



A distribuição da Chama Crioula está prevista para a próxima quinta-feira (14), em Porto Alegre. A programação será mantida, com solenidade protocolar no Palácio Piratini, a partir das 8h30. Depois, a Chama seguirá para a Assembleia Legislativa e demais órgãos e entidades que estão no roteiro da distribuição.

Roteiro



Concentração: CTG Estância da Azenha - Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 155 - Praia de Belas