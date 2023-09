Unisinos oferta 250 bolsas de estudo para cursos de Graduação EAD

A Unisinos está ofertando, via edital, 250 bolsas de estudos em cursos de Graduação na modalidade EaD. O valor do curso será 100% custeado pela universidade. Para participar do processo seletivo, os candidatos não podem ter nenhum vínculo com a Graduação da Unisinos e ter renda de até um salário-mínimo e meio por familiar. As inscrições começam nesta quarta-feira (13) e vão até o dia 22 de setembro. O pró-reitor Acadêmico e de Relações Internacionais, Guilherme Trez, explica que a Universidade está disponibilizando bolsas de estudo a fim de ampliar a inclusão de públicos à Educação Superior. “São bolsas de estudos com 100% de gratuidade aos candidatos que atendam os requisitos do edital. Trata-se de uma ação de atenção social e inclusão da Unisinos”, afirma.Apesar de a bolsa ser para a modalidade EaD, os campi da Unisinos estarão disponíveis aos selecionados. “Como alunos da Unisinos, os matriculados nos cursos EAD têm toda a infraestrutura da universidade disponível para os momentos de estudo”, explica.A diretora da Unidade Acadêmica de Graduação, Paula Campgnolo, afirma que, nos cursos EaD da Unisinos, os alunos contam com a possibilidade de interação síncrona, semanal ou quinzenal, com os professores da universidade.