Inmet emite alertas de chuva de até 100 mm/dia no Rio Grande do Sul nas próximas horas

Atualizado às 12h55min

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu uma série de alertas para temporais nas próximas horas e chuva de até 100 mm/dia no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná devido à passagem do ciclone extratropical.

Nesta quarta (13), há alerta vermelho para a ocorrência de acumulados significativo de chuvas de 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia em áreas de Porto Alegre, parte da Região Metropolitana e parte da Encosta do Sudeste do Rio Grande do Sul. Cidades da Região Metropolitana como Guaíba e Barra do Ribeiro já emitiram alertas de elevação dos rios.

Até a manhã de quinta-feira (14), podem ocorrer ventos costeiros, com rajadas entre (50Km/h e 90Km/h) no Litoral do Rio Grande do Sul, atingindo também a costa de Santa Catarina e o Paraná.

Áreas isoladas do Norte gaúcho, todas as áreas de Santa Catarina e parte do Paraná podem ter tempestades com chuvas moderadas a forte, trovoadas, possibilidade de queda de granizo e rajadas de vento entre 50 Km/h e 90 Km/h.

Áreas da Encosta do Sudeste, Serra do Sudeste, Depressão Central e Encosta Superior e Inferior do Nordeste, Alto Uruguai, Planalto Médio, Missões, Depressão Central, Campanha, e extremo Sul do Rio Grande do Sul tem perigo potencial para chuvas entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia entre a tarde desta quarta-feira e a manhã de quinta.



A temperatura cai nas próximas horas nos três estados do Sul do País. O Inmet emitiu alerta de perigo potencial para o declínio da temperatura entre 3°C e 5°C a partir das 18h desta quarta-feira.