Incêndio atinge prédio anexo à Engenharia no Campus Centro da Ufrgs em Porto Alegre

Uma área anexa ao prédio da Faculdade de Engenharia no Campus Centro da Ufrgs em Porto Alegre foi atingida por um incêndio na madrugada desta quarta-feira (12). A universidade afirma que o incêndio teve pequenas proporções e ocorreu em um prédio onde estão localizados um laboratório de pequeno porte e um vestiário. "Rapidamente, o Corpo de Bombeiros foi acionado e o fogo foi apagado, resultando apenas em danos materiais no telhado, sem nenhuma vítima", informa a nota divulgada pela Ufrgs.

A universidade fez o registro da ocorrência na Polícia Federal, e uma sindicância administrativa será aberta para apurar as causas do incidente. As aulas e atividades da UFRGS continuam ocorrendo normalmente.



"A Universidade enfatiza que conta com seus planos de prevenção contra incêndio em dia. Além disso, não houve qualquer dano aos prédios históricos da instituição. Pedimos a todos responsabilidade na disseminação de informações", diz o texto.