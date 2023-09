Temporal deixa cerca de 32 mil pontos sem luz no RS e causa transtornos em Porto Alegre

Atualizada às 10h28min

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde a terça-feira (12) causam transtornos para os gaúchos ainda na manhã desta quarta (13). Segundo as companhias de energia elétrica, há cerca de 32 mil clientes sem luz. Em Porto Alegre, os fortes ventos derrubaram árvores e a cidade tem pontos com alagamentos.

• LEIA MAIS: Rio Grande do Sul tem risco de chuva forte e torrencial nesta quarta-feira

Segundo a CEEE Grupo Equatorial, na área de concessão da empresa são 32 mil clientes sem energia. As regiões mais afetadas são a Metropolitana (12,5 mil clientes sem energia), Litoral Norte (5,5 mil), Sul (4 mil clientes sem energia) e Centro Sul (3,5 mil clientes sem energia). Os municípios mais afetados são Porto Alegre, Viamão, Alvorada, Palmares do Sul, Camaquã, Canguçu, São José do Norte e Bagé. Em Porto Alegre, bem esparramado, muitas árvores caídas na rede.

A RGE informa que a chuva constante desde a terça vem causando danos na rede de distribuição da companhia de energia elétrica de forma pontual, com atendimentos que podem ser considerados dentro da rotina. Nas últimas horas, os principais atendimentos foram nas regiões Central, Norte, Pampa e Missões, porém, sem volumes de clientes desligados. Já na região da Fronteira, a RGE informa que há 400 clientes sem energia elétrica devido a alagamentos. Segundo a empresa, é necessário aguardar a água baixar para religar a energia com segurança.

Em relação ao Vale do Taquari, a RGE informa que concluiu 100% da reconstrução das redes elétricas primárias e secundárias das áreas urbanas que atendem os municípios atingidos pelo ciclone na região. As equipes da RGE trabalham agora nos fornecimentos individuais que necessitam refazer as medições e instalação interna nos imóveis que tenham condições de religar a energia com segurança. "São situações pontuais, todas em atendimento, mas muitos imóveis estão destruídos, o que dificulta ou até impede o restabelecimento do fornecimento de energia. A mobilização da RGE, com mais de 500 pessoas, seguirá até a normalização completa na região", diz nota encaminhada pela empresa.

Porto Alegre tem pontos com alagamentos e sinaleiras fora de operação

A capital gaúcha também enfrenta os problemas causados pelas fortes chuvas das últimas horas. Segundo a prefeitura de Porto Alegre, há pontos de alagamentos com bloqueio de ruas e avenidas. Os fortes ventos derrubaram árvores e postes de luz e algumas sinaleiras estão fora de operação. Agentes da EPTC orientam motoristas nos locais afetados.

A prefeitura pede que a população informe as demandas pelo app 156+POA ou números 156 e 118 do Atendimento ao Cidadão para orientar as ações de fiscalização.



Confira pontos com bloqueio parcial devido à queda de árvore:

Rua Pampa x Rua Joel Tabajara

Av. Azenha, 1450

Av. Ipiranga x av. Princesa Isabel

Av. Princesa Isabel x Rua Livramento

Av. Gamal Abdel Nasser, 175

Acúmulo de água com bloqueio total:

Av. Aureliano de Figueiredo, 105

Postes e fios caídos:

Estr. João Vendana, 567

Estr. João de Oliveira, 6335

Av. Prof. Oscar Pereira, 2611

R. Tocantins, 720