Rio Grande do Sul tem risco de chuva forte e torrencial nesta quarta-feira

O tempo fica chuvoso em grande parte do Rio Grande do Sul ao longo desta quarta-feira, dia 13 de setembro. Um centro de baixa pressão atmosférica irá reforçar a instabilidade elevando o risco de eventos de chuva forte a torrencial com previsão de acumulados altos de precipitação. As informações são da Metsul Meteorologia. Há potencial para elevada incidência de raios, rajadas de vento moderadas a fortes e queda isolada de granizo no Estado. A temperatura tende a oscilar pouco com sensação de frio. Na Metade Sul e Oeste do Rio Grande do Sul há risco de alagamentos em áreas urbanas e cheia em rios e arroios. Nesta quarta-feira, 13 de setembro, o dia vai ser chuvoso em Porto Alegre e na Região Metropolitana com elevado risco de transtornos e alagamentos. Não se afasta a ocorrência de rajadas de vento, raios e eventual granizo. A temperatura oscila pouco com sensação de frio. Amanhã chove em grande parte do dia com melhorias no turno da noite. Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira Máxima: 20°CMínima: 6°C Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira Máxima: 16ºCMínima: 13ºC