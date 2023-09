CEEE Equatorial ainda tem 54 mil clientes sem luz

A CEEE Grupo Equatorial comunicou na noite desta sexta-feira (8) que 54 mil clientes estão sem fornecimento de energia em sua área de concessão por causa dos impactos das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul ao longo da semana. A empresa trabalha em regime de contingência, com mais de 500 equipes operacionais mobilizadas, atuando em escala ininterrupta de revezamento.

Ao todo, são 22 mil clientes sem energia na Região Sul, 14 mil no Litoral Norte, 8 mil no Litoral Sul, 3,8 mil na Região Metropolitana, 3,5 mil na Campanha e 1 mil no Centro-Sul do Estado. Os municípios mais atingidos no momento são Canguçu, Pelotas, Rio Grande, Piratini, Cerrito, Palmares do Sul e Tramandaí.

A CEEE Grupo Equatorial Energia reforça que os canais de comunicação seguem à disposição da população para registro de ocorrências, pelos números:

- Telefone 0800 721 2333;

- Whatsapp Clara (51) 3382-5500, para solicitar religação e informar falta de energia (basta adicionar o telefone à sua lista de contatos);

- SMS 27307, para falta de energia – a mensagem deve ser preenchida com a palavra LUZ e o número da Unidade Consumidora (UC), encontrado no canto superior direito da fatura de energia.