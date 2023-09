Secretaria Estadual da Saúde anuncia prejuízos causados pelas enchentes

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) está acompanhando, monitorando e trabalhando no auxílio à população e aos serviços de saúde de municípios que registraram estragos e prejuízos causados pela tempestade dos últimos dias. Até o momento, foram reportados 23 estabelecimentos de saúde com algum tipo de dano, entre alagamentos e perda de equipamentos. As fortes chuvas e as enchentes decorrentes delas já causaram a morte de 31 pessoas no Estado.