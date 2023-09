Obras de alargamento na avenida Vicente Monteggia, na Zona Sul de Porto Alegre, são finalizadas

A avenida Vicente Monteggia, na Zona Sul de Porto Alegre, está em obras desde o final de 2021 para alargamento de 1,5 quilômetro da pista. Até agora, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos já investiu cerca de R$ 2,3 milhões na via. A vistoria final da prefeitura ocorre nesta terça-feira (5), o que marca a conclusão dos serviços de intervenção asfáltica, colocação dos cordões de meio-fio e drenagem da rede pluvial na via.

Em março, a secretaria informou que o serviço seria concluído até o final do primeiro semestre. No final do mês de julho a reportagem do Jornal do Comércio questionou o atraso e o secretário Marcos Filipe Garcia afirmou que a conclusão ocorreria até o final de agosto, e justificou o adiamento devido as chuvas.

Serviços nas calçadas ainda estão sendo realizados, assim como sinalização, feita pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). Faltam ainda ajustes junto à avenida Otto Niemeyer, que segue bloqueada para serviços de levantamento do greide, um tipo de muro divisor de faixas, para segurança. O trânsito no local segue bloqueado e uma das faixas será liberada dentro de 15 dias e a outra, em até 30 dias. Segundo o secretário de Serviços Urbanos, uma equipe será mantida no local para finalizar ajustes nas calçadas e meios-fios.

Na vistoria que ocorre nesta terça, além de Marcos Felipi, estarão presentes o prefeito Sebastião Melo, engenheiros responsáveis pela obra e moradores da região.

Obras na Monteggia são um pedido de mais de 30 anos dos moradores

Em foto de março de 2023 é possível ver como era a Vicente Monteggia antes da Obra. FOTO: ISABELLE RIEGER/ARQUIVO/JC

Imagem de 2014 mostra que a falta de acostamento e calçada para pedestres é um dos maiores problemas da via. FOTO: FREDY VIEIRA/ARQUIVO/JC

Os moradores da região pedem, há mais de 30 anos, melhorias nas condições de circulação para veículos e pedestres. Devido à inviabilidade de realizar obras em toda extensão da avenida, por falta de verba da prefeitura e também por dificuldades de execução em alguns pontos, foram escolhidos sete trechos. Nesta primeira obra, os serviços ocorreram da avenida Cavalhada até a rua Amapá. “É um modelo de sucesso de obra pública, em um período de tempo curto, se compararmos com outros serviços públicos, com um valor baixíssimo e com a ajuda da comunidade”, avalia Garcia.

Nos próximos dias, deve ter início a recuperação do asfalto do trecho que não foi alargado, de aproximadamente 800 metros. O secretário ressalta que com o recapeamento, toda avenida terá asfalto novo. Uma possibilidade para melhorar a via é, futuramente, realizar a instalação de uma faixa reversível. Estudos avançados já foram feitos para avaliar a melhor alternativa, mas ainda não há uma conclusão. “Ainda não foi batido o martelo, mas é algo mais econômico e mais viável do que a duplicação”, ressalta o secretário.

Apesar do alargamento para os carros, a situação continua difícil para os pedestres. A execução das calçadas é de responsabilidade dos moradores. Porém, a prefeitura acabou ajustando algumas nos pontos em que precisou mexer devido às obras na via. Mas nas áreas que não serão alargadas, a população seguirá tendo que caminhar por trechos irregulares, que alagam em dias de chuva. O secretário estima que as calçadas devem ser regularizadas até o final do ano, com a colaboração da comunidade. A instalação das novas paradas de ônibus também está prevista, contudo, isso depende das calçadas colocadas pelos moradores.