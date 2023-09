Temporal causa transtornos em várias cidades do RS; uma pessoa está desaparecida

Boletins da Defesa Civil Estadual, divulgados na manhã desta segunda-feira (4), mostram a situação de algumas localidades atingidas por grandes volumes de chuvas desde domingo (3). Em Mato Castelhano há uma pessoa desaparecida. Confira algumas atualizações:



Passo Fundo

Após tempestade com granizo, cerca de 20 residências tiveram telhados atingidos. A Defesa Civil Municipal está trabalhando no desentupimento de bocas de lobo, desobstrução de três árvores caídas, sinalização das vias em mais de 12 pontos de alagamento, auxílio em algumas residências, retirada de detritos em algumas ruas no centro por motivos de obras na via, contando com o auxílio da Força Voluntária de Passo Fundo.



Santo Expedito do Sul

Tem pontos de alagamento na área urbana e quedas de árvores na área rural.



Lajeado do Bugre

Reportou tempestade com granizo que danificou cerca de 20 residências.



Sarandi

Incidência de granizo que danificou cerca de 40 residências.

Boa Vista das Missões

Tempestade com granizo que danificou cinco residências.

Ibiraiaras

Queda de árvore em cima de casa com dano total em residência, deixando quatro pessoas desalojadas



Nova Bassano

Pelo menos duas pessoas ilhadas devido ao aumento do nível do rio.



São Jorge

Alagamentos em toda cidade, cerca de 40 pessoas desalojadas.



Bento Gonçalves

Alagamentos sendo atendidos pelos bombeiros e Defesa Civil municipal.



Caxias do Sul

Alagamentos e quedas de algumas árvores.



Santa Maria

Devido ao grande volume de chuvas, queda de algumas árvores no bairro Salgado Filho, com ocorrência já atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do RS. Já no bairro Nova Santa Marta, queda parcial de um muro, próximo à uma residência (o local já foi avaliado pelo Corpo de Bombeiros).



Marau

O nível de rios da cidade está subindo, trazendo transtornos associados.



Mato Castelhano

Há relato de uma pessoa desaparecida, com buscas já iniciadas.