Caminhada Setembro Amarelo é transferida para o dia 17

A 3ª Caminhada Setembro Amarelo – Juntos pela Vida, programada para este domingo (3), foi transferida para o dia 17 devido às chuvas previstas para o final de semana. Realizada pelas secretarias municipais da Saúde (SMS), de Desenvolvimento Social (SMDS), Gabinete da Primeira-Dama e Câmara Municipal, a atividade costuma acontecer no Parque Farroupilha (Redenção), próximo ao Monumento do Expedicionário."Queremos informar e conscientizar a população de Porto Alegre sobre a importância de se falar no tema, do cuidado com a saúde mental e, sobretudo, do combate ao preconceito que a temática ainda gera em nossa sociedade", afirma o secretário municipal da Saúde, Fernando Ritter, observando que grande parte dos casos de suicídio está relacionada a quadros de depressão e, por isso, é importante o olhar atento para o assunto.Pessoas que precisarem de ajuda devem buscar atendimento na unidade de saúde de referência, que fará avaliação, encaminhando aos serviços de saúde mental. Para situações de urgência e emergência, estão em funcionamento os plantões no Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul e no Centro de Saúde IAPI. A ação conta com apoio do Centro de Valorização da Vida (CVV).