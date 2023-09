Apadrinhamento afetivo atende crianças em situação de vulnerabilidade social

Com a proposta de ofertar a convivência e o afeto para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, o programa de apadrinhamento afetivo da Fundação O Pão dos Pobres, em Porto Alegre, recebeu a inscrição de 24 pessoas. A coordenadora de acolhimento institucional do Pão dos Pobres, Manoella Godoy, explica que a iniciativa que acontece uma vez por ano é voltada para 35 crianças e adolescentes de 8 a 17 anos que vivem nos abrigos da instituição. "São jovens que estão acolhidos há bastante tempo e que não tem contato externo com outras pessoas e que acabam ficando privada desta convivência", destaca.

Segundo Manoella, são realizadas oficinas com madrinhas e padrinhos para tirar dúvidas sobre o funcionamento do programa. "Depois dessa etapa, que dura uma semana, é iniciada a aproximação das crianças e adolescente", explica.

Nas oficinas de sensibilização, os candidatos à madrinha ou padrinho devem ter 100% de presença. Também são feitas as entrevistas individuais ou de casais. A aproximação dos padrinhos e afilhados acontece após a conclusão das entrevistas com todos os candidatos e cruzamento dos perfis entre madrinha/padrinho e seu afilhado.

A Fundação O Pão dos Pobres conta com 35 meninas e meninos disponíveis para participar do projeto. "A ideia do apadrinhamento começa com crianças mais velhas porque elas têm poucas perspectivas de adoção e de retorno para a família", ressalta. De acordo com Manoella, todas as crianças abrigadas sofreram uma espécie de violação de direito - violência física e psicológica e negligência. Por tudo isso, elas acabaram sendo retiradas das suas famílias.



Conforme a coordenadora de acolhimento institucional do Pão dos Pobres, a maior demanda no apadrinhamento afetivo é de adolescentes. "Priorizamos o apadrinhamento individual para que o jovem possa ter momentos de convivência, de atenção e de afeto com uma família afetiva. Tudo no abrigo acaba sendo muito coletivo", acrescenta. A maior demanda nos abrigos é de adolescentes entre 12 e 15 anos que têm pouca perspectiva de convivência familiar.



Para participar do apadrinhamento é necessário ser maior de 21 anos, ter bons antecedentes criminais, ser morador de Porto Alegre ou da Região Metropolitana e que tenha principalmente disponibilidade de tempo - dois finais de semana, férias e festas de final de ano. Podem participar do programa pessoas solteiras, casais homoafetivos e casais que tenham filhos.

De acordo Manoella, quando os padrinhos afetivos não puderem buscar as crianças nos finais de semana é permitido a retirada na escola ou a participação em uma consulta médica. "O ideal é que os padrinhos tenham dois finais de semana disponíveis e quando não puderem buscar a criança que pelo menos façam contato explicando os motivos da ausência", ressalta.

As crianças que vivem no Pão dos Pobres estudam em escolas da rede pública estadual. A instituição oferece quatro abrigos localizados na rua da República, no bairro Cidade Baixa, e duas casas externas. No turno inverso escolar, o espaço é aberto para a comunidade e para atividades do Jovem Aprendiz.