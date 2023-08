Prognóstico de previsão para o mês de setembro traz grandes oscilações térmicas

setembro começa com previsão de fortes oscilações climáticas no Rio Grande do Sul. O Na última semana, atingiu um grau e meio acima da média no Oceano Pacífico equatorial", explica. Agosto chega ao fim e. O fenômeno El Niño continua influenciando o clima global e, pelo menos até o início de 2024, segue trazendo um aumento das mudanças de temperatura, como ressalta a meteorologista da MetSul, Estael Sias. "A primeira informação é que o El Niño continua presente ganhando força., explica.

Segundo a especialista, setembro é um mês marcado tipicamente pela transição. Ela ainda faz um alerta para a possiblidade de geada afetando o setor agrícola nos primeiros dias do mês. "No Sul ocorrem grandes oscilações térmicas, poderemos ter neve e geada e até mesmo ondas de calor. Tudo isso dentro de uma normalidade para este mês. Independentemente do El Niño", explica.

Além disso, existe possibilidade de chuvas acima da média nas primeiras semanas de setembro com possibilidade de acúmulo de água e enchentes, decorrentes do fenômeno climático. "De modo geral, setembro é um mês com alto risco de tempestade devido à grande variabilidade da temperatura. Predominação de dias amenos e de calor, mas com frio acontecendo em curtos períodos", afirma Estael.