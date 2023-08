Rio Grande do Sul tem mais um dia com amplitude térmica

O perfil seco da atmosfera garante, nesta quarta-feira, 30 de agosto, um dia ensolarado e de grande amplitude térmica no Rio Grande do Sul. Na fronteira Oeste e nos pontos de maior altitude do Norte a temperatura baixa de 5°C e pode gear. As informações são da Metsul Meteorologia. Os modelos meteorológicos projetam temperaturas mínimas ao redor de zero nos Campos de Cima da Serra. Por outro lado, em partes do Sul e Leste do Estado os nevoeiros poderão reduzir a visibilidade nas primeiras horas do dia. No período da tarde será de tempo aberto praticamente sem nuvens. A temperatura máxima tende a oscilar entre 26ºC e 28°C na maioria das áreas. O sol predomina e a temperatura fica amena à tarde em Porto Alegre nesta quarta. O começo do dia poderá ter um pouco de frio e cerração. Amanhã e na sexta-feira, dia 1º de setembro, aquece mais durante as tardes com previsão de certo abafamento na Capital. No fim de semana a chuva retorna devido a chegada de uma frente fria. Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feiraMáxima: 28°CMínima: 0°C Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feiraMáxima: 25ºCMínima: 8ºC