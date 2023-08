RS pode ter dia mais frio de 2023 com temperatura abaixo de zero nesta segunda

O frio vai se manter no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (28). O começo do dia pode ter as temperaturas mais baixas até agora do ano. O sistema de alta pressão atmosférica com núcleo na altura da província de Buenos Aires mantém as baixas temperaturas, informa a Metsul.

A largada da manhã "será congelante", com marcas abaixo de zero em diversas cidades gaúchas.

O risco para formação de geada é grande e em alguns pontos poderá ser de forte intensidade. A umidade relativa do ar fica baixa na tarde desta segunda-feira e garante céu claro em grande parte das regiões. A temperatura máxima será típica de inverno e em muitas áreas não chega a 20°C.

Porto Alegre também deverá ter uma das manhãs mais frias do ano até agora. Os modelos indicam marcas ao redor de zero no vale do Sinos, com mínima ao redor 2°C nos bairros mais frios da Capital. A tarde será ensolarada e a temperatura sobe devagar.