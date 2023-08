Rio Grande do Sul pode ter amanhecer com temperaturas negativas

O perfil seco da atmosfera associado ao vento Sul gelado irá propiciar um amanhecer de frio mais amplo pelo Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, dia 25 de agosto. A temperatura irá baixar de 10°C na grande maioria das regiões. O frio mais intenso deverá ocorrer entre a Campanha e a Serra Sudeste com marcas perto de zero. As informações são da Metsul Meteorologia.



Nesta sexta-feira, há potencial para geada esparsa na Campanha e Serra Sudeste. No período da tarde terá predomínio de sol e esquenta pouco. A noite será de frio intenso antecipando o amanhecer gelado de sábado com geada mais abrangente no Estado. O ápice do frio ocorrerá entre o domingo e a segunda-feira, dia 28 de agosto.



Nos próximos dias o ar polar comanda as condições do tempo e da temperatura em Porto Alegre. Destaque para o fim de semana que terá manhãs geladas e tardes de pouco aquecimento mesmo com a presença do sol. Não se afasta a possibilidade da ocorrência de geada em áreas verdes da região.



Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira



Máxima: 21°C

Mínima: 0°C



Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira



Máxima: 17ºC

Mínima: 7ºC