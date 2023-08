Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre acelera processos

O cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso, completou um ano no posto diplomático, celebrando a média histórica de mais de 1.000 passaportes emitidos por mês e a entrega de mais de 4 mil cidadanias.

Ao fazer um balanço do período à frente do Consulado, Caruso destaca a aceleração de processos e a desburocratização dos serviços, a fim de atender melhor aos cidadãos italianos no Rio Grande do Sul. "O objetivo é reduzir o histórico gargalo de atendimento”, resume o diplomata.

Caruso cita que a raiz da enorme demanda acumulada está na grande quantidade de descendentes italianos no Brasil. O País, segundo ele, detém o maior número de italianos no mundo fora da Itália, estimativas indicam cerca de 31 milhões de descendentes dos quais, cerca de 4 milhões no Rio Grande do Sul. “O Estado apresenta alta demanda de serviços, o que é um grande desafio, mas também uma boa oportunidade para fazer com que nossos cidadãos estejam mais satisfeitos”, avalia.

Estima-se que, atualmente, cerca de 60 mil pessoas aguardem o reconhecimento da cidadania italiana – um dos principais serviços do órgão – “iure sanguinis” (por direito de sangue) no Estado. Mas esse cenário já começa a ser modificado. No final de agosto de 2022, mais de 4 mil pessoas conquistaram sua cidadania “iure sanguinis” e parte dessa celeridade está amparada na nova política implantada no Consulado.

Na Serra, por exemplo, que concentra um grande contingente de descendentes de imigrantes italianos, o cônsul-geral já esteve em Caxias do Sul, Flores da Cunha e Farroupilha, e manteve agenda com lideranças de Bento Gonçalves em Porto Alegre. “Queremos estar próximos dos nossos cidadãos para mostrar como estamos irmanados por uma longa e bonita história e como eles são importantes para que isso possa ser valorizado hoje, sendo levado adiante para as novas gerações”, destaca.

Dentro da ótica de tornar o Consulado mais eficiente, está sendo utilizada também a tecnologia. Em maio, no Encontro das Tradições Italianas (Entrai), em Nova Milano, distrito farroupilhense considerado berço da imigração italiana no Estado, o Consulado ofereceu um inédito serviço a seus cidadãos, inaugurando um novo período de conquistas. Através de biometria descentralizada, os cidadãos italianos têm a oportunidade de colher as impressões digitais para a emissão do passaporte italiano eletrônico sem precisar se deslocar até Porto Alegre.

Desde então, o serviço já foi ofertado também em Passo Fundo e Carlos Barbosa. Somados, mais de 320 pessoas foram atendidas nos três municípios. Agora, ao completar um ano no Consulado, o serviço será oferecido de modo fixo em Caxias do Sul. A nova funcionalidade entrará em atividade a partir do dia 25 de agosto, no Consulado Honorário do município, com sessões semanais agendadas. “Mais de 60% dos nossos cidadãos estão no Interior. Então, precisamos estar perto deles”, explica Caruso.

Justamente no momento que celebra um ano à frente da entidade, ter atingido a marca de 1.216 passaportes emitidos no mês de julho é motivo de comemoração se comparados com o mesmo mês de 2022 quando foram emitidos 321. Ocorreu ainda o reconhecimento de 300 cidadanias na modalidade “filho direto” e outras 400 cidadanias de trentinos foram contempladas entre junho e julho. Outros 150 reconhecimentos por casamento também foram realizados, e a mesma quantidade será realizada nos próximos meses.