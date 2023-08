Prefeitura de Porto Alegre abre cadastramento para Minha Casa Minha Vida

A partir desta segunda-feira (21), estará aberto o cadastramento para o Minha Casa Minha Vida, programa habitacional do governo federal, em Porto Alegre. De acordo informações da prefeitura, por meio do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), 24 áreas da Capital foram inscritas no programa, sendo 15 municipais. O restante dos terrenos inscritos pertencem à iniciativa privada e ao governo estadual. As inscrições podem ser realizadas por meio do site. Para facilitar o acesso ao cadastro, equipes do Demhab realizam um mutirão de atendimento no térreo do Mercado Público, de terça (22) à sexta-feira (25), das 9h às 16h. Um calendário de mutirões, em todas as regiões do Orçamento Participativo, será divulgado para atendimento nas comunidades. Para a validação do cadastro é obrigatório ter NIS, CPF e documento com foto (digitalizado), entre outros.As subprefeituras das 17 regiões do Orçamento Participativo (OP) também estão aptas a auxiliar famílias que não tenham acesso à internet ou necessitem de algum outro tipo de atendimento. A sede do Demhab, que fica na avenida Princesa Isabel, nº 1115, é outra opção para atendimentos presenciais. Em caso de dúvidas, a pessoa deve entrar em contato pelos telefones (51) 3289-7291 ou (51) 3289-7293.