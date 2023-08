Evento debate a importância da reputação na comunicação nesta quarta-feira

A Associação Brasileira de Comunicação (Abracom) no Rio Grande do Sul, com apoio da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, promove nesta quarta-feira (9), das 9h às 11h, o evento "Reputação: Um Ativo Muito Valioso". Será na rua Duque de Caxias, nº 1.029, Centro Histórico de Porto Alegre, no Memorial do Legislativo.

Com coordenação da diretora da Abracom no Rio Grande do Sul e da Martha Becker Connections, jornalista e empresária Martha Becker, o encontro reunirá profissionais da Comunicação para dois painéis, onde será discutida a relevância estratégica da reputação no cenário atual. Para as marcas, a reputação tem se tornado um ativo cada vez mais valioso, especialmente em um contexto em que a disseminação rápida de informações através das mídias sociais e plataformas digitais pode afetar, em questão de segundos, a imagem de empresas, instituições e figuras públicas.

Nesse sentido, o evento visa promover uma discussão aprofundada sobre o tema e contará com dois painéis de debate, que abordarão diferentes aspectos relacionados à gestão da reputação e à credibilidade das fontes. A abertura do evento vai contar com a participação de profissionais experientes no campo da Comunicação, compartilhando insights e análises sobre a importância da reputação como ativo estratégico. Estarão presentes na ocasião, juntamente com Martha Becker, os seguintes profissionais: Tânia Moreira, Secretária de Comunicação do Rio Grande do Sul; Luiz Otávio Prates, Secretário de Comunicação Social da Prefeitura de Porto Alegre; Roberto Witter, Superintendente de Comunicação e Cultura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul; e José Nunes, Presidente da Associação Riograndense de Imprensa (ARI).



Na segunda parte, o painel: "A Credibilidade das Fontes e os Pilares de uma Boa Reputação" contará com a presença de representantes de alguns dos principais veículos de imprensa do Estado: Márcia Christofoli, Publisher da Coletiva.net; Mauro Belo, Editor-Executivo do Jornal do Comércio; Nilson Vargas, Gerente Executivo de Jornalismo da Zero Hora, Diário Gaúcho, Pioneiro, GZH e Rádio Gaúcha; e Telmo Flor, Diretor de Redação do Correio do Povo.



"O evento proporcionará uma rica oportunidade para os participantes adquirirem conhecimentos relevantes sobre a gestão da reputação e entenderem como a credibilidade das fontes é essencial para a construção de uma imagem sólida e positiva perante o público", destaca Martha Becker, diretora da Abracom no Rio Grande do Sul.



O evento é destinado a profissionais da área de Comunicação, Marketing, estudantes, empresários, líderes de instituições e demais interessados no assunto.