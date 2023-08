Festival Nacional da Galinha Recheada promete novidades para a edição deste ano

A um mês do início da 7ª edição do Festival Nacional da Galinha Recheada, a organização do evento intensifica os preparativos e a divulgação da festividade, que ocorre em Santa Cruz do Sul no dia 3 de setembro, a partir das 10h, no ginásio do clube. “Nos próximos dias estaremos distribuindo os ingressos nos pontos de venda e dando início à mobilização junto à comunidade”, observou Luiz Artur, presidente do FC Rio Pardinho, que promove o festival. Na próxima segunda-feira (7), às 16h, o Festival será abordado durante a Tribuna Popular, na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul.

O Festival Nacional da Galinha Recheada terá mais atrações em 2023. O evento vai apresentar uma série de novidades. No dia 3 de setembro, ocorrerá show de bandas e atrações no ginásio do clube. A banda Os Atuais é uma das atrações confirmadas.

A partir das 11h, será servido o almoço, com bufê e a tradicional galinha recheada. Ao longo do dia haverá outro atrativo, com a presença do Jung Balonismo, com possibilidade de voo ancorado (depende de condições climáticas).

Os ingressos para o show de bandas já podem ser adquiridos via Sympla (ver link e valores abaixo). Durante o dia haverá a apresentação de danças típicas alemãs.

No dia 17, o festival conta com a etapa do drive thru – retira para levar -, uma modalidade que surgiu no ano da pandemia e que veio para ficar. Luiz Artur explica que foi preciso dividir a data do drive thru com a festa em si para poder melhor atender a todos.

Pontos de venda antecipada

Santa Cruz do Sul – Padaria Panisul, Restaurante Thomas, Belfaactus Seguros, MD Pneus, Ulfer Purificadores, Bela Casa Materiais de Construção, Nilson Cabeleireiro, Posto do Carlão, Show dos Esportes, Farmácia Confiança, Intelsed Energia, Vidraçaria Arroio Grande, Beto Lanches e Mecânica Peiter;

Linha Santa Cruz – Agro Lauschner;

Rio Pardinho – Supermercado Schulz, Cucas Gressler, Posto Tio Willy, Mercado Roesch, Mercado Silvane Lauschner, Mercado Ester; Sinimbu – Supermercado Schulz; e Vera Cruz – Casa das Tintas e Star Machine.

Valores: R$ 65,00 (Galinha Recheada, serve até quatro pessoas) e R$ 30,00 o bufett por pessoa.