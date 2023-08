Fadergs promove evento de aniversário e traz oportunidades para o mercado de trabalho

Para celebrar os seus 19 anos de história e de atuação na área do conhecimento, a Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (Fadergs) realiza, entre os dias 07 e 10 de agosto, uma série de atividades gratuitas e abertas ao público para promover momentos de aprendizado, diversão e integração com a comunidade. Durante a Semana de Aniversário FADERGS, o centro universitário traz qualificações para quem busca ingressar ou se reinventar no mercado de trabalho, além de oportunidades para estágios. As ações acontecem na sede da instituição (R. Mal. Floriano Peixoto, 185) e as inscrições podem ser realizadas pelo link https://bit.ly/Semana_aniversario_FAD.Com a temática “Dê um UP na sua carreira!”, a Fadergs promoverá cursos livres, com duração de 1 hora, abordando temas essenciais para o mercado de trabalho atual. Assim, o participante poderá escolher as opções do seu interesse sobre os seguintes temas: “Primeiros Passos no Excel”, “Matemática Financeira para Todos”, “Técnicas de Vendas” e “Finanças Pessoais”. Os cursos serão realizados durante o dia e com certificação digital na hora.Além das atividades de qualificação, acontece um plantão de preparação e auxílio para formação de currículo. Cada participante receberá 10 cópias impressas, além do arquivo digital, e a produção de uma foto profissional, com maquiagem feita na hora. Como forma de facilitar o contato entre quem busca uma oportunidade e as empresas contratantes, a FADERGS também promove um Feirão de Estágios aberto à comunidade. O evento conta com a parceria das agências integradoras CIEE e Integrar, e proporciona aos participantes a chance de conhecer empresas renomadas e se candidatar a vagas em diversas áreas.