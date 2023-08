Evento gratuito aproxima felinos e humanos em Porto Alegre

O fim de semana de 5 e 6 de agosto reserva um programa interessante para os amantes do mundo felino: um encontro com 82 gatos de 13 raças diferentes em Porto Alegre. O evento, realizado pela PremieRpet® em parceria com a União dos Criadores de Gatos do Brasil (Unigat-BR) acontece no Estádio Cinófilo do Kennel Clube, no bairro de Campo Novo, e proporciona aos visitantes a oportunidade de um contato mais próximo com os animais.

A entrada é gratuita e quem passar pelo local poderá ver de perto gatos de todos os tipos e tamanhos, com e sem raça, conversar com criadores que entendem profundamente do assunto, trocar experiências, obter dicas dos melhores cuidados com os felinos e conferir as lojinhas com artesanatos e produtos temáticos.

“Reunimos neste evento anual em Porto Alegre alguns dos melhores criadores do Brasil e um público apaixonado por gatos, promovendo a troca de experiências, a disseminação de informações e orientações sobre cuidados, nutrição e guarda responsável", destaca Madalena Spinazzola, diretora de planejamento estratégico e marketing corporativo da PremieRpet®.

Todos os gatos inscritos no evento participam de um concurso de beleza felina e quem estiver por lá poderá acompanhar a disputa. Serão 3 juízes convidados do Brasil, Colômbia e Uruguai que irão eleger os melhores exemplares e o grande campeão com base em categorias que consideram raça, faixa etária e se baseiam nos critérios da TICA – The International Cat Association. Os finalistas e ganhadores acumulam pontos para suas posições no ranking Sul-Americano e Internacional TICA.





Solidariedade



A entrada no evento é gratuita, mas todos estão convidados a participar de uma ação solidária e doar uma lata/pacote de leite em pó, que serão destinados ao Asilo Padre Cacique, que acolhe idosos carentes. A mesma quantia arrecadada em leite será revertida em alimentos para gatos PremieRpet® e doada aos protetores cadastrados na Unigat-BR.





Serviço:



11ª Exposição Internacional de Gatos da Unigat-BR



Data: 5 e 6 de agosto de 2023



Horário: das 13h às 18h



Local: Estádio Cinófilo do Kennel Clube (Estrada Costa Gama, 4198 - Campo Novo - Porto Alegre/RS)



Entrada gratuita. Não é permitida a entrada de animais que não estejam inscritos no evento.



Mais informações: www.unigat.com