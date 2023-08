Apae de Porto Alegre comemora 61 anos com jantar beneficente

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Porto Alegre (Apae) promove o XXII Jantar Beneficente para comemorar os 61 anos da instituição, no dia 25 de agosto, às 20 horas, no salão Ipanema da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), na avenida coronel Marcos, 1.000. O evento também serve para arrecadar fundos para as atividades extracurriculares e manutenção dos espaços ofertados a seus beneficiários.

De acordo com a presidente da Apae de Porto Alegre, Marilda Cruz Nonnemacher, são 61 anos de atividades direcionadas a mudar vidas, diretamente nas áreas de Assistência Social, Educação e Saúde, com atendimentos especializados, prevenção, apoio à família e profissionalização, visando a melhoria na qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual e múltipla e transtorno do espectro autista.

“Este é um dos momentos mais especiais da Apae de Porto Alegre, onde confraternizamos com as famílias, amigos, apoiadores, pessoas que acreditam no trabalho que realizamos a tanto tempo. Posso garantir que será um jantar de muitas emoções, de um cardápio delicioso e de muitas surpresas. Estamos ansiosos e contamos com a presença de todos e todas, porque será inesquecível”, destacou a presidente da Apae de Porto Alegre.

Histórico

Apae de Porto Alegre foi fundada em 22 de agosto de 1962. Embora a jurisdição das Apaes seja de âmbito municipal, a Apae de Porto Alegre é filiada à Federação Nacional das Apaes, da qual é uma das fundadoras, estando engajada com outras mais 2.100 unidades das Apaes no Brasil. (Informações da instituição)

A primeira escola da Apae Porto Alegre foi fundada no salão da Igreja Sagrada Família, no bairro Cidade Baixa, em 10 de março de 1966, denominada, na época, Instituto Educacional Nazareth. Atualmente está localizada no bairro Glória e se chama Escola de Educação Especial Nazareth.

Em 23 de agosto de 1975 foi fundada a segunda escola da Apae, chamada Centro de Atendimento e Desenvolvimento do Excepcional (Cade). A terceira escola foi fundada em 12 de setembro de 1984, denominada Escola de 1º Grau Incompleto Dr. João Alfredo de Azevedo, atualmente chamada de Escola Especial Dr. João Alfredo de Azevedo, localizada no bairro Vila Nova. Foi criada a fim de facilitar o atendimento de pessoas deficientes nos bairros mais distantes na Zona Sul da cidade.

No ano de 2010, a fim de qualificar os serviços oferecidos aos usuários da Apae, os alunos do Cade foram distribuídos entre as outras duas escolas da Apae: escola E.E.E. Nazareth e na E.E. Dr. João Alfredo de Azevedo (Unidade Nazareth e Unidade Dr. João Alfredo de Azevedo), pois estas contavam com mais recursos, com melhor acessibilidade e com espaço físico mais amplo. Desta maneira os alunos e usuários puderam usufruir de melhores condições de atendimento. Em 30 de março de 2016, a Apae Porto Alegre reinaugura as novas instalações da Escola Especial Dr. João Alfredo de Azevedo, contando com dois prédios em alvenaria e amplo pátio interno coberto, amplas salas de aula, salas de apoio e banheiros adaptados para deficientes, tudo com ótima acessibilidade.

Através destas duas unidades escolares a Apae de Porto Alegre atua diretamente nas áreas de assistência social, educação e saúde, com atendimentos especializados, prevenção, apoio à família e profissionalização, visando a melhoria na qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual e múltipla e do espectro autista. Esses serviços proporcionam aos alunos e usuários o desenvolvimento de suas potencialidades e uma maior autonomia através da atualização e diversificação de oportunidades para o pleno exercício da cidadania.

Todos os procedimentos estão fundamentados nos princípios da educação inclusiva-transformadora onde as pessoas com deficiência são vistas e tratadas como todo ser humano deve ser, dotado de sentimentos, emoções e elaborações mentais, que são as concepções filosóficas que norteiam as Apaes. A Apae de Porto Alegre realiza 20 mil atendimentos/ano.

Jantar

Mais uma vez os gourmets da AABB assinam o jantar, que compreende em entrada com saladas diversas, acompanhamento de arroz branco e como sobremesa um delicioso pétit gateau.

Os pratos principais: filé mignon de gado ao rôti com mousseline de batata doce feita com leite de coco; ao filé de peixe ao molho de camarão com legumes refogados e castanha de caju picada; ou ainda um delicioso pernil suíno assado acompanhado de tortei de moranga.

“O objetivo da APAE de Porto Alegre é fazer deste um jantar inesquecível, onde todas as pessoas sintam-se verdadeiramente confortáveis e felizes por estarem contribuindo com a entidade, que atende crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual e múltipla, e do transtorno do espectro autista”.