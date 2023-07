Moradores de bairro de Porto Alegre ficam sem internet da Vivo

Moradores de diversos pontos da zona Sul de Porto Alegre, principalmente na área do bairro Tristeza, relatam neste sábado (29) falta do serviço de internet da operadora Vivo. O Jornal do Comércio buscou a companhia para obter explicações. Em nota, a Vivo confirma que há problemas no serviço na região.

"A Vivo informa que alguns clientes podem encontrar dificuldade ao acessar a rede fixa no bairro Tristeza, em Porto Alegre", cita a nota. Segundo a telefônica, "vandalismo" afetou a rede na região.

"As equipes já foram acionadas e estão trabalhando no local para que os serviços sejam normalizados no menor prazo possível", projeta a empresa. Os relatos indica que há falta de sinal da internet desde qarta-feira (26).