Novo posto da Guarda Municipal na Redenção é entregue nesta sexta-feira

O posto avançado da Guarda Municipal foi entregue na tarde desta sexta-feira (28) no Parque Farroupilha (Redenção). Em formato de contêiner, o equipamento tem 12 metros de comprimento e 2,5 metros de largura e fica localizado próximo ao Monumento do Expedicionário, junto à avenida José Bonifácio. As imagens obtidas pelas 26 câmeras de monitoramento do parque estarão à disposição dos agentes, em tempo real. A estrutura vai facilitar, ainda, o deslocamento da guarnição às ocorrências de toda a área central da cidade. Viabilizado por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Segurança (SMSEG) e duas empresas privadas, o projeto não gerou custos à administração. As informações são da Prefeitura de Porto Alegre.

Entre as principais novidades do projeto estão um observatório, instalado na parte superior da estrutura, que será usado nos eventos realizados no parque; e um espaço dedicado ao abrigo dos equipamentos usados no dia a dia, como quadriciclos e bicicletas. O posto permanecerá aberto 24 horas por dia, sete dias por semana.



“Nosso objetivo é dar mais tranquilidade aos frequentadores da Redenção e aos moradores dos bairros localizados nas imediações do parque. O formato em contêiner dá versatilidade à instalação. Estudamos a possibilidade de levar esta proposta a outras regiões da Capital”, afirmou o secretário de Segurança, Alexandre Aragon.



“Levamos em conta os critérios de preservação do parque e as demandas de Segurança para entregar o posto de forma célere, minimizando intervenções na fauna, flora e patrimônio histórico”, destaca o arquiteto responsável pelo projeto, Tiago Reis.



Ocorrências

A Guarda Municipal participou do atendimento de 133 ocorrências na Redenção entre janeiro de 2021 e julho de 2023. No mesmo período, a corporação também realizou 431 ações preventivas no espaço - totalizando 564 incursões com o objetivo de dar segurança aos frequentadores do parque.



Entre as ocorrências, predominam as abordagens (42%), atendimentos às denúncias da população (13%) e suspeitas de furtos e roubos (9%). Enquanto isso, a maior parte das ações preventivas são de fiscalização e policiamento (50%), patrulhamentos preventivos (14%) e ações integradas com os demais órgãos de segurança (12%).