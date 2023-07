Emergência do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre ficará fechada por 7 dias

O Instituto de Cardiologia comunicou através das redes sociais que, devido ao andamento da reforma, a emergência SUS ficará totalmente fechada durante o período de 31 de julho até 07 de agosto. A ação é necessária para viabilizar a troca da canalização da rede de gases medicinais e comunicação (telefonia e informática.

Essa mobilização é um processo programado e consta no cronograma de reforma da emergência, iniciado em dezembro de 2022.

Conforme foi informado pelo Dr. Luciano Rosa, médico cardiologista da instituição, a população é orientada a procurar outros serviços ou acionar o SAMU, considerado apto para distribuir os casos de infarto entre os hospitais da rede pública.

Plano de contingência durante o fechamento

A Instituição mantém um plano de contingência com as autoridades em saúde, prevendo que quando houver leitos de retaguarda disponíveis em outras unidades do Hospital, o atendimento será mantido para os casos de infarto regulados pelo SAMU.

O cardiologista frisou que o fechamento era parte do cronograma “Apesar das dificuldades que foram noticiadas recentemente, este fechamento já era programado desde o início da reforma. E mesmo com todas as dificuldades, seguimos com toda a disposição para atender os casos de risco iminente de vida”.