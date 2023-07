Trilha de aventura desbrava Rolante rumo à Cascata das Andorinhas

No dia 05 de agosto, acontece mais uma edição do Jeep LoveRS. A tradicional trilha de aventureiros a bordo carros 4x4 e 4x2, desta vez, explora a região do Vale do Paranhana. O destino é pouco conhecido pelos gaúchos e fica em Rolante: a Cascata das Andorinhas. O lugar reserva uma beleza ímpar que mistura paredes de pedra que parecem um pequeno cânion a um riacho multicolorido. A Cascata das Andorinhas é chamada também de Gruta das Andorinhas. Este nome foi dado porque o local é morada destas aves. O riacho corre na parte de cima, entre a vegetação, e despenca entre estreitas paredes de pedra. Até chegar a este belo cenário, a aventura será liderada pelo aventureiro Clóvis Chakal. Os aventureiros se encontram na Savarauto Jeep (Av. Nilo Peçanha, 3410), em Porto Alegre, às 8h. O comboio segue em direção a Rolante e almoça na Fazenda Wollf, com comida típica alemã e churrasco (valor de R$ 60,00, sem bebida). A previsão de retorno é às 18h. A inscrição no Jeep LoveRS tem um valor de R$ 300,00 por veículo, que deverá ser pago em dinheiro no dia do passeio. Este valor inclui um kit personalizado da Jeep LoveRS para até duas pessoas. As vagas para participar são limitadas e as inscrições podem ser feitas até 02 de agosto no telefone (51) 3092.7001 ou no e-mail [email protected]