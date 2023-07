Ciclone se afasta e devolve o frio ao Rio Grande do Sul

O ciclone extratropical se distancia do Rio Grande do Sul ao longo desta quinta-feira (27), mas ainda influenciará o tempo. O fato se deve pela tempestade que está sobre o Oceano Atlântico, impulsionando ar mais frio do Sul do continente para o Estado e que vai avançar pelo Leste da Argentina.

A tendência é que a quinta-feira amanheça instável em todas as regiões. Cidades da Metade Sul e Oeste terão frio mais intenso no começo do dia, com marcas inferiores aos 5°C. À tarde, o sol predomina com elevação gradual da temperatura e as máximas devem ficar entre os 15 e os 17°C. Na parte da noite, podem ocorrer pancadas de chuva com o avanço da instabilidade vinda da Argentina.

O sol deve brilhar na capital dos gaúchos, contudo a temperatura será mais baixa que nos dias anteriores. A quinta-feira será úmida, com variação de nuvens e pode ocorrer chuvas passageiras ao longo do dia. No fim de semana, o ar seco frio propiciará tempo firme com sol e frio. A previsão da MetSul Meteorologia para a próxima semana é de tempo aberto. As temperaturas ficam entre os 11 e os 17°C.