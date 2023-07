Prefeitura de Porto Alegre começou Censo Animal pelo bairro Sarandi

A prefeitura de Porto Alegre inicia nesta segunda-feira o Censo Animal, uma pesquisa sobre a população de pets nas residências da Capital. O estudo é fruto de uma parceria entre o gabinete da causa animal e a AAC&T Consultoria. A empresa utilizará uma combinação das metodologias do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e também da Universidade de São Paulo (USP).

O objetivo é identificar a população de animais de companhia no município, especificamente cães e gatos. Os pets serão classificados em domiciliados, semi-domiciliados e em situação de rua. As pessoas serão questionadas, sobre idade, castração, origem do animal e também aspectos relacionados à convivência familiar.

A amostra inclui todas as regiões da Capital, com áreas urbanas de alta e baixa densidade populacional, além de áreas rurais. Serão visitadas residências em locais de difícil acesso, em morros e condomínios fechados. Ao todo, a pesquisa deve alcançar cerca de 4 mil domicílios.

No primeiro dia da pesquisa, todas as moradias previstas no bairro Sarandi foram visitadas. As entrevistas - todas presenciais - serão realizadas de segunda a sábado, das 8h às 17h, de julho a dezembro deste ano. Os recenseadores estarão identificados com crachás da empresa e com logotipo da prefeitura de Porto Alegre.

Os questionários têm aproximadamente 25 perguntas e, em média, cada entrevista demora de 3 a 5 minutos. Em seguida, as respostas são repassadas para um banco de dados. Ao final, a estimativa terá uma margem de erro de 5% e um nível de confiança de 95%.

"Precisamos de dados para dar segmento aos nossos programas, principalmente a castração", afirma a secretária municipal da Causa Animal, Patrícia Martins. Após a entrega dos dados, o gabinete irá divulgar o resultado para a população.