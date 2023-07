WhatsApp volta a funcionar após apresentar instabilidade nesta quarta

O WhatsApp voltou ao ar pouco antes das 18h, após apresentar instabilidade nesta quarta-feira (19) no Brasil. O site Downdetector, que exibe reclamações de usuários quase em tempo real, registrou um pico de reclamações sobre a dificuldade de acesso ao serviço.

O aumento repentino foi registrado no fim da tarde. Pouco depois das 17h, a plataforma registrou 9.140 reclamações. Antes da 17h, havia apenas 11 notificações, voltadas principalmente para a versão Web do aplicativo.

A empresa publicou em seu perfil oficial do Twitter que trabalha para reestabelecer a conexão. "Traremos atualizações assim que for possível." Para alguns usuários, o aplicativo não funciona na versão para smartphone nem na interface para web.

Segundo relato de pessoas no Twitter, alguns usuários de iPhone continuam com acesso. O problema do aplicativo de mensagem está nos trending topics da rede social, com mais de 9.000 tweets.