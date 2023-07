Porto Alegre vai sediar o Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde em 2024

A capital gaúcha foi escolhida nesta segunda-feira (17), em disputa com o município de Blumenau (SC), para sediar o Congresso Nacional de Secretárias Municipais de Saúde (Conasems). O anúncio ocorreu durante o evento desse ano, que está em sua 37ª edição e ocorre em Goiânia (GO).



O secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter, comemora a decisão e reforça que Porto Alegre dispõe de excelentes espaços para abrigar toda infraestrutura necessária para a realização do 38º Conasems. “Aqui temos uma concentração de serviços e instituições que fazem a cidade ser referência em saúde, além de sermos um dos polos de várias especialidades clínicas e sede de diversas universidades. A SMS gerencia um sistema de saúde para uma população de mais de 1,3 milhão de habitantes e é referência, ainda, para mais de três milhões de pessoas dos municípios da região metropolitana, além da oferta de alta complexidade para os demais municípios do Estado e da Região Sul”, pontuou.



Atualmente, há três prontos atendimentos e uma Unidade de Pronto Atendimento, além de uma Unidade Móvel de Saúde, um Centro Logístico e Medicamentos Especiais, 322 Equipes de Saúde da Família e 132 Unidades de Saúde. São 66 equipes de Atenção Primária, 15 equipes do Melhor em Casa, nove equipes especializadas em saúde da Criança e Adolescente e nove equipes de Saúde Mental Adulto. Há dez farmácias distritais, sete serviços ambulatoriais distritais, três equipes de Consultório da Rua e 13 bases do Samu, com 18 equipes espalhadas pelo município, bem como o Centro de Referência do Transtorno Autista (Certa), primeiro serviço do SUS na Capital.



Essa é a primeira vez que Porto Alegre sediará o Congresso, que reúne cerca de oito mil gestores, trabalhadores e profissionais do SUS de todos os estados do país. Além da tradicional Feira SUS, são realizadas diversas atividades como a Mostra Nacional Brasil - Aqui Tem SUS e Oficina Nacional do projeto ImunizaSUS. Também conta com painéis técnicos, contemplando diversos aspectos da abrangência SUS, sejam econômicos, avanços e novidades, boas práticas, combate às notícias falsas na saúde, normativas, fortalecimento das gestões estadual e municipal e emendas parlamentares.