Falta de energia em razão do ciclone ainda afeta 22 mil clientes atendidos pela CEEE-Equatorial

Pelo menos 22 mil clientes da CEEE Grupo Equatorial Energia seguem sem energia elétrica nesta segunda-feira, cinco dias após o ciclone que atingi o Rio grande do Sul na quarta-feira (12) passada. Conforme a empresa, as localidades que ainda não foram normalizadas são as que foram mais afetadas pelo ciclone: região Sul, Litoral e Centro-Sul do Estado. Conforme a companhia, as equipes seguem trabalhando para a regularização dos casos mais complexos e individuais que ainda aguardam manutenção.Confira os pontos ainda sem luz:- Sul: 12 mil (Cidades mais afetadas: Pelotas: 8 mil | Canguçu: 2,6 mil | Arroio Grande: 800 clientes | Capão do Leão: 500 clientes | Morro Redondo: 400 clientes); - Litoral Sul: 6 mil (Cidades mais afetadas: Rio Grande: 4 mil | São José do Norte: 2 mil);- Centro Sul: 2,5 mil (Cidades mais afetadas: Camaquã: 900 clientes | Cerro Grande do Sul: 400 clientes | São Lourenço do Sul: 300 clientes | Arroio Grande: 200 clientes);- Litoral Norte: 1,2 mil (Cidades mais afetadas: Xangri-lá: 200 clientes | Mostardas: 200 clientes | Cidreira: 160 clientes | Balneário Pinhal: 300 clientes | Capão da Canoa: 150 clientes | Tramandaí: 100 clientes);