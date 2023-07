Estado se mobiliza para enfrentar o ciclone

Servidores da prefeitura de Porto Alegre percorreram, nesta quarta-feira, as 140 áreas consideradas de risco na Capital com o objetivo de alertar os moradores para que buscassem abrigo durante a passagem do ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul.

As famílias dessas áreas de risco, caso não tenham para onde ir, podem se abrigar no ginásio do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), na rua Conde D'Eu, 66, bairro Santana. O local, que já estava preparado para fazer o atendimento aos desabrigados do frio do inverno, abriu as portas às 19h.

No ginásio do Demhab há 50 camas disponíveis. Os servidores da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) no local para realizar atendimento aos desalojados, em caso de necessidade. Já as pessoas em situação de rua devem procurar os albergues sociais.

À tarde, uma reunião extraordinária da Comissão Permanente de Atuação em Emergências (Copae), com a presença do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, fez um monitoramento da situação. As orientações às secretarias e órgãos municipais começaram no período da manhã. Além da rede de proteção social, Defesa Civil, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) trabalha com equipes de prontidão. Durante todo o dia, equipes de manejo arbóreo da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) trabalharam para atender ocorrências relacionadas à queda de árvores.

A chuva também causou transtornos no dia a dia das pessoas. Eventos que ocorreriam em Porto Alegre foram cancelados ao longo do dia em consequência da passagem o ciclone. O circo instalado ao lado do estádio Beira-Rio transferiu as apresentações que ocorreriam nesta quarta para o dia 26. Eventos alusivos ao Dia do Rock, celebrado em 13 de julho, também foram transferidos. Além disso, palestras e eventos didáticos foram sendo cancelados ao longo do dia.