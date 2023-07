Acidente entre carreta e carro na BR 290 provoca uma morte em Eldorado do Sul

Uma colisão frontal por volta de 4h10min desta quarta-feira (12) no km 116 da BR 290 entre uma carreta Mercedes Benz e um Renault/Logan resultou na morte do motorista do carro. A carreta, carregada de toras de madeira, transitava no sentido Capital, e o automóvel na direção contrária quando os dois colidiram. As informações foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no início desta manhã.